Dans un courrier daté du 1er décembre 2022 qu’AEF info s’est procuré, Sylvie Retailleau confie au géophysicien Philippe Gillet, une "mission sur les évolutions de l’écosystème de la recherche et de l’innovation". Il devra mettre en place deux groupes de travail : l’un sur le "positionnement stratégique" des organismes et l’autre sur le "pilotage territorial et la simplification". L’enjeu est notamment "d’améliorer la capacité à initier des programmes nationaux", de "partager une seule vision stratégique sur un site" et de "simplifier l’administration". Son rapport est attendu pour avril 2023.