Mobilité, énergie et cyberattaque au menu des brèves "ville intelligente"

Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable : Florent Bardon nommé coordonnateur national des mobilités pour les JOP de 2024 ;un nouveau directeur adjoint pour Clément Beaune ;le RAC présente son plan d’investissement pour les infrastructures de transport ;les lauréats de l’appel à projets Faire ; la nomination de Robin Reda à la présidence du Conseil national du bruit ;la publication du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;le rapprochement des SEM Île-de-France Énergies et Île-de-France investissements et territoires…