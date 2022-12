Les présidents des conseils départementaux, régionaux et métropolitains peuvent désormais saisir la chambre régionale des comptes pour évaluer les politiques publiques. Le décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022, publié au Journal officiel le 11 décembre, ajoute à cet effet, en application de l’article 229 de la loi 3DS, un nouvel article R. 245-1-2 au code des juridictions financières qui précise le régime de cette nouvelle saisine. Les présidents de CD, CR et métropolitains peuvent ainsi saisir la CRC afin qu’elle procède à l’évaluation d’une politique publique territoriale soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une décision de l’assemblée délibérante. La CRC dispose d’un an pour notifier son rapport définitif d’évaluation. Ce dernier devra préciser les résultats et les impacts de la politique publique concernée et apprécier sa cohérence, son efficacité et son efficience.