PLFR 2022. Un décret définit la répartition des crédits ouverts et annulés par la loi de finances rectificative pour 2022. Voici le détail concernant la Mires :MissionProgrammeAE supplémentaires ouvertesCP supplémentaires ouvertsAE annuléesCP annulésRecherche et enseignement supérieur 153,85 M€151,67 M€168,80 M€193,35 M€Formations supérieures et recherche universitaire150153,85 M€151,67 M€ Vie étudiante231 63,28 M€63,10 M€Recherches...