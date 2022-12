GOUVERNEMENT MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LA RURALITÉ. Dominique Faure, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales, et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité, ne connaît pas de toute décision concernant les sociétés du groupe Thornton. BUDGET...