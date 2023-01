"À mon arrivée à la tête de la DRE, nous nous sommes donné la mission de redévelopper les relations du CNRS avec les entreprises et nous avons reconstruit une stratégie quasiment de zéro", déclare Carole Chrétien, directrice de la DRE du CNRS, dans une interview à AEF info fin 2022. "Notre ambition à terme est de déployer notre stratégie en ciblant des initiatives qui ont un potentiel de développement supérieur aux autres, notamment les laboratoires communs, en "augmentant leur nombre, d’environ 225 actuellement, à 400 en cinq ans", annonce-t-elle par ailleurs. Carole Chrétien revient également sur le lancement du Club CNRS entreprises, destiné à "fédérer une communauté de décideurs d’entreprises en leur proposant des événements (décryptages scientifiques, visites de laboratoires, etc.)", et insiste sur la nécessaire mobilité des chercheurs entre le public et le privé.