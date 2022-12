"2023 devra être l’année de la sécurité privée" (Stéphane Volant, CDSE)

"2023 devra être l’année de la sécurité privée", déclare Stéphane Volant, président du CDSE, dans une interview à AEF info, à la veille du colloque annuel de l’association. Rappelant que le ministre de l'Intérieur a fait part "de son envie d’installer un continuum de sécurité", Stéphane Volant attend "que les promesses soient tenues", par la concrétisation du "cercle de confiance" entre l’État et les entreprises et la création d’une direction des partenariats au ministère. La fonction sécurité-sûreté est "devenue essentielle" au sein des entreprises, ce qui implique "un certain niveau de considération et de reconnaissance". Par ailleurs, "il n’est pas question que des agents de sécurité désertent leur poste au motif que c’est plus sympa d’aller sécuriser les JOP", prévient le président du CDSE, selon lequel les donneurs d’ordre "prennent leur part" dans la revalorisation des salaires.