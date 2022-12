Financement, international, recherche, RH… Guillaume Gellé (Reims), Virginie Dupont (Bretagne-Sud) et Dean Lewis (Bordeaux), seul ticket candidat au bureau de France Universités, dévoilent leurs propositions dans leur profession de foi diffusée fin novembre 2022. Ils demandent 1 Md€ de plus pour les universités et voient dans les futurs COMP un "levier de réduction du nombre d’AAP dans une logique de simplification et de rééquilibrage" des financements. Autres propositions : expérimenter la déconcentration des actes et campagnes RH ; ou encore créer un conseil d’orientation stratégique associant réseaux, organismes, conférences, Parlement et monde socio-économique.