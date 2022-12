Élections professionnelles : la CGT reste en tête à la Ville de Paris mais perd encore du terrain

Selon les résultats définitifs des élections professionnelles du 6 décembre 2018 communiqués en interne ce vendredi 7 décembre par la mairie de Paris, la CGT conserve sa première place au comité technique central avec 29,45 % des voix (5 sièges) devant l’Unsa (22,11 %, 4 sièges), la CFDT (10,86 %, 2 sièges), l’ UCP (10,39 %, 1 siège), le Supap -FSU (10,32 %, 1 siège), FO (7,59 %, 1 siège), la CFTC (6,28 %, 1 siège), SUD (2,59 %, 0 siège) et la CFE-CGC (0,41 %, 0 siège). La CGT perd 1 point (30,49 % des voix en 2014), après avoir chuté de 6 points en 2014. L’Unsa consolide sa deuxième place puisqu’elle gagne 0,81 point par rapport à 2014. La CFDT perd à l’inverse 1,6 point, FO régressant de son côté de plus de 2 points. Les plus fortes progressions sont réalisées par l’UCP (+2,58 points) et le Supap-FSU (+3,04 points). La participation s’est élevée à 35 % (61 006 agents inscrits).