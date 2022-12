Les gouvernements français et sénégalais ont signé une déclaration d’intention sur la poursuite du développement du campus franco-sénégalais, le 8 décembre 2022. Matignon précise que l’objectif est de "renforcer" ce projet, "mis en place depuis deux ans, à la fois en soulignant son caractère prioritaire aux yeux des deux partenaires et en avançant sur les questions foncières liées à son développement". Lors de son discours, la Première ministre Élisabeth Borne souligne que ce campus "compte déjà 1 200 étudiants inscrits dans 25 formations", lesquelles sont "dispensées par 35 établissements français et sénégalais". Elle insiste aussi sur l’importance d' "encourager les échanges universitaires entre la France et le Sénégal". À cette occasion, les deux pays ont également signé un accord relatif à la mise en place de classes préparatoires aux grandes écoles au Sénégal, à la rentrée 2023.