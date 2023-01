La loi de finances pour 2023 est publiée au Journal officiel du 31 décembre 2022. Le texte, définitivement adopté le 17 décembre par le Parlement après que le gouvernement a eu recours plusieurs fois au "49.3", avait été globalement validé par le Conseil constitutionnel jeudi 29. Plusieurs dispositions du texte concernent les champs de la ville intéressante et durable, tels la création du fonds vert, d'un montant de 2 Md€, et la mise en place d'un bouclier tarifaire et d'un amortisseur pour aider les collectivités face à la hausse des coûts de l'énergie. AEF info publie le récapitulatif.