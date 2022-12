"Notre problème, dans l’académie, ce sont les mathématiques", affirme Daniel Auverlot, dans une interview à AEF info le 7 décembre 2022. Le recteur de Créteil présente le projet déposé par le rectorat dans le cadre de l’AMI rubrique "Innovation dans la forme scolaire" centré sur les mathématiques. Il s’agit "d’améliorer la réussite des élèves en mathématiques", car cela "répond alors à plusieurs enjeux : social, économique, l’orientation, l’égalité filles-garçons". Le projet veut alors "renforcer et soutenir l’excellence en mathématiques, accompagner les élèves les plus faibles, rendre confiance aux professeurs et aux élèves en maths, rétablir une égalité filles-garçons". Pour cela, le rectorat envisage notamment la création d’une maison virtuelle et de maisons physiques des mathématiques, de monter des "pôles innovants de mathématiques" et "des pôles d’excellence" en collège et lycée.