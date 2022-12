À l’issue des élections professionnelles 2022 dans l’ESR, plusieurs syndicats déplorent le faible taux de participation (19,21 %, contre 30,5% en 2018) et mettent en cause le recours à deux plateformes de vote en ligne différentes, l’une pour le CSA ministériel et l’autre pour les CSA d’établissements. Cela a "complexifié le scrutin", estime Alain Halère, secrétaire général du SNPTES. La CGT dénonce "un sabotage" du ministère, quand le Snesup-FSU évoque "un fiasco". Le Snesup-FSU se félicite quant à lui d'avoir obtenu un siège supplémentaire.