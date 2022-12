À l’élection 2022 à la CAPN des IGÉSR et des administrateurs de l’État, le Sgen-CFDT arrive en tête avec 61,15 % des suffrages, et obtient un siège. La deuxième liste, portée par l’APIGESR, recueille 38,85 % des votes et obtient également un siège. Lors de l’élection 2018, les inspecteurs généraux votaient pour deux CAPN séparées (lire sur AEF info) : une pour les Igen, une autre pour les IGAENR. Désormais, le corps électoral de la CAPN associe les inspecteurs généraux et les administrateurs de l’État et les IG passent de 4 à 2 sièges.