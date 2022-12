Sur un an, les salaires de base diminuent d’au moins 2,5 % en euros constants (Dares)

Au deuxième trimestre 2022, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé de plus de 10 salariés progresse de 1,1 %, et l’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) de 1,3 %, selon des données publiées par la Dares le 23 septembre 2022. Sur un an, le SMB augmente ainsi de 3,1 %, et le SHBOE de 3,5 %. Mais "ces évolutions doivent être mises en regard de l’inflation" : si l’on tient compte de la hausse des prix à la consommation, "sur un an et en euros constants, le SMB diminue de 2,9 % et le SHBOE de 2,5 %".

Par catégorie professionnelle, sur un an, le salaire mensuel de base en euros constants baisse de :