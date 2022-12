Groupe INP : Sophie Commereuc (Clermont Auvergne INP) est élue présidente

À l’occasion du séminaire annuel du Groupe INP, qui s’est tenu les 7 et 8 novembre 2022, Sophie Commereuc a été élue présidente du Groupe INP, où elle succède à Olivier Festor, DG de Lorraine INP, annonce un communiqué, le 9 décembre 2022. Sophie Commereuc est la directrice générale de Clermont Auvergne INP depuis décembre 2020, après avoir dirigé Sigma Clermont et l’ENSC de Clermont-Ferrand. Elle entend "poursuivre le développement de la Prépa des INP" et "réaffirmer les ambitions DD&RS" du réseau.