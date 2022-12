La DGSI vient de sélectionner les entreprises qui participeront à la seconde phase de son projet d’OTDH (outil de traitement des données hétérogènes). Chapsvision et Blueway ont été retenues pour le premier lot, tandis que Chapsvision sera face à Athea pour le second lot, apprend AEF info, confirmant les informations d’Intelligence online. Créé en 2019, Chapsvision se positionne en "éditeur souverain leader en cyber intelligence et sécurité", selon son fondateur Olivier Dellenbach, qui vient d’acquérir Deveryware et Ockham Solutions (lire sur AEF info). Créée en 2021 par Atos et Thales (lire sur AEF info), Athea a quant à elle été sélectionnée par le ministère des Armées pour réaliser une solution "souveraine" de traitement massif de données et d’IA, "Artemis.IA" (lire sur AEF info). La société lyonnaise d’édition de logiciels applicatifs Blueway revendique pour sa part plus de 160 clients.