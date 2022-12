Au lendemain du dernier jour des élections professionnelles 2022 dans la fonction publique, ce 9 décembre 2022, le ministère de la Fonction publique a publié en soirée les résultats provisoires pour la fonction publique de l’État, ceux relatifs aux versants territorial et hospitalier étant toujours attendus. Outre une chute de participation de près de 6 points, à 44,9 %, la position des syndicats représentatifs de l’État évolue, la CFE-CGC passant devant Solidaires en fin de classement. FO, la FSU, et l’Unsa progressent alors que la CFDT, la CGT et Solidaires perdent du terrain.