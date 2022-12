La rectrice de Poitiers, Bénédicte Robert, a réuni un premier comité de suivi académique du CNR éducation le 6 décembre 2022. La concertation a démarré ou est sur le point de l’être dans une grosse vingtaine des 1 800 écoles et EPLE de l’académie. À l’exception du LP charentais Jean Albert Grégoire de Soyaux, les lycées, pris par le calendrier de Parcoursup et les épreuves de spécialités, sont peu actifs. Pour anticiper leur participation future, espérée pour le printemps 2023, la rectrice Bénédicte Robert compte organiser, en janvier, des sessions d’échanges avec des élus lycéens pour recueillir leur parole en amont. Le rectorat met aussi à disposition sur son intranet ressources, contacts et partage de pratiques pour faciliter les débats. Il a identifié trois à cinq projets innovants, émanant principalement de collèges, qui devraient solliciter l’appui financier du fonds de soutien.