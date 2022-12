À l’issue des élections professionnelles de 2022, les listes communes présentées par le SNPTES et l’Unsa-ITRF-B-IO totalisent 11 sièges sur 16 dans les CAPN des ITRF, selon les résultats communiqués par le MESR le 9 décembre 2022. Les deux syndicats, qui devraient fusionner à la suite du retour du SNPTES au sein de l’Unsa-Éducation, représentent la première force chez les ITRF. La CGT-Ferc Sup et le Sgen-CFDT arrivent derrière avec deux sièges chacun, suivis par le Snasub-FSU (un siège). Concernant les CAPN des personnels de bibliothèque, le Snasub-FSU reste en tête avec sept sièges sur douze.