Les syndicats d’inspecteurs territoriaux de l’Unsa arrivent largement en tête à l’élection 2022 de la CAPN des IEN et des IA-IPR avec 70 % des suffrages et 5 sièges sur 6. Le SUI-FSU obtient le dernier siège. Chez les personnels de direction, le SNPDEN-Unsa reste en tête (63 %), avec 6 des 8 sièges. ID-FO (19 %) et le Sgen-CFDT (11,8 %) obtiennent chacun un siège. Chez les personnels du 2nd degré (professeurs, CPE, psyEN), regroupés au sein d’une unique CAPN, la FSU obtient 9 des 19 sièges. FO, le Snalc, le SE-Unsa et la CGT obtiennent chacun 2 sièges, le Sgen et SUD un siège chacun.