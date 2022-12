Élections professionnelles : FO perd un siège à la métropole Aix-Marseille Provence, mais reste en tête

Le taux de participation aux élections professionnelles du 6 décembre 2018 s’élève à 60,88 % à la métropole Aix-Marseille-Provence, selon les résultats transmis par la collectivité. FO totalise six des 15 sièges du comité technique (38,13 % des voix, contre 45 % en 2016, année de création de la métropole). Le syndicat perd ainsi un siège au profit de la FSU territoriale 13 qui en remporte quatre (26,67 %). Suivent, avec deux sièges chacun, l’ Unsa (13,94 %) et la CGT (11,94 %). La liste d’union CFE-CGC , CFTC et FA-FPT obtient un siège. Seul le SAFPT ne remporte aucun siège (3,06 %).