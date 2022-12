Clap de fin pour les quatre scrutins (3 CAPN et CCN) de direction de la Fonction publique hospitalière. Si la participation reste élevée et que les forces syndicales se maintiennent sensiblement (le Syncass-CFDT est en tête dans les quatre instances), cette dernière est en légère baisse d’après les syndicats. Pour le CCN, cette baisse est de l’ordre de 7 points, à 69,9 %. Une baisse qui correspond toutefois aux tendances observées dans l’ensemble des versants de la FP. Pour l’Ufmict-CGT, "les difficultés techniques expliquent en partie l’abstention qui traduit aussi un malaise grandissant parmi les directeurs de la Fonction publique hospitalière". De son côté, le CHFO explique notamment cette baisse par la difficulté pour les directeurs, invités eux aussi à voter, à assurer à la fois l’organisation des élections et la continuité de leurs fonctions en période de recrudescence du Covid.