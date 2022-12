Santé au travail : le cahier des charges de l'agrément des services de prévention et de santé interentreprises est paru

Chaque service de prévention et de santé au travail doit détenir un agrément délivré pour cinq ans par l’autorité administrative sur la base d’un cahier des charges national, selon la loi du 2 août 2021. Un décret du 15 novembre, paru au Journal officiel le 16, fixe le contenu du cahier des charges, notamment les critères de délivrance et renouvellement et les conditions de retrait. Il dresse la liste des documents transmis aux entreprises adhérentes, au comité régional de prévention et de santé au travail ainsi que les modalités de transmission des données d’activité et de gestion aux Dreets .