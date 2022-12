L’ensemble des organisations patronales et syndicales ont validé au cours de la semaine du 5 décembre 2022 un diagnostic partagé analysant de manière fine comment la branche AT-MP s’acquitte plus ou moins bien de ses missions de prévention des risques professionnels et de réparation des sinistres. La publication de ce document très dense de dix pages est le prélude à l’engagement de la négociation d’un ANI qui débutera le 13 décembre. Dans le même temps, les organisations ont écrit à François Braun et Olivier Dussopt pour les informer officiellement de l’ouverture de cette négociation.