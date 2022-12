Tandis que 2023 sera l’année européenne des compétences (lire sur AEF info), le Pacte européen sur les compétences a accueilli en novembre 2022 son millième membre, l’Association de l’industrie européenne du chauffage, qui s’engage à former 750 000 installateurs aux technologies les moins énergivores d’ici 2030. "Deux ans après le lancement, le Pacte a accueilli des engagements pour former six millions d’actifs dans l’UE. Il n’a pas d’enveloppe dédiée, mais agit comme catalyseur et plateforme", souligne auprès d’AEF info Adina Revol, la porte-parole de la Commission européenne en France. Le Pacte n’avait que 450 membres en 2021 et des engagements pour former 1,5 million d’actifs, rappelle-t-elle. Avant d’ajouter : "C’est un des outils pour atteindre les objectifs du Socle européen sur les droits sociaux qui prévoit par exemple que 60 % des adultes accèdent à une formation à l’horizon 2030."