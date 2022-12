Les ministres de l’éducation de l’OCDE ont adopté une déclaration sur la construction d’une société équitable grâce à l’éducation le 8 décembre 2022, à l’issue de la réunion du Comité des politiques d’éducation (EDPC). Ce texte doit refléter le thème de la réunion, "Reconstruire une société inclusive et équitable grâce à l’éducation", et aborde trois axes : bâtir des sociétés plus équitables grâce à l’éducation et la formation, repenser l’éducation et définir une vision ambitieuse, soutenir les compétences de demain. Les ministres invitent l’OCDE à soutenir les pays dans plusieurs domaines.