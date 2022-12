Électricité. Le décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 est relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie. Il définit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d’installations de production ou de stockage d’électricité utilisées par des sites de consommation en vue de la fourniture d’une alimentation de secours, en cas de menace grave et imminente sur la sécurité...