Aménagement Pour ou contre les gratte-ciel ? Les grandes villes européennes divisées sur la question (bfmtv.com). Si Londres et Madrid y sont favorables, les oppositions aux gratte-ciel sont fortes à Paris et Berlin où les projets de tours sont vivement combattus. En Europe, les gratte-ciel ont toujours la cote (challenges.fr). Plus ouvertes, plus mixtes. et toujours plus hautes : les tours de bureaux continuent de sortir de terre dans les métropoles européennes, même si...