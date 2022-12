En ce début de soirée, les députés poursuivent l’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, commencé lundi 5 décembre et qui pourrait se poursuivre jusqu’au 16 décembre. Ils ont adopté à ce stade 158 amendements, 1 917 restent à examiner. Ils ont précisé depuis jeudi soir la procédure d’élaboration des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, supprimé l’assouplissement des procédures de participation du public, créé un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité et sont revenus sur la suppression de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.