Les signataires de la "contribution paritaire – synthèse des travaux post-Acni" ont officiellement remis ce document à Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Carole Grandjean, la ministre déléguée à la Formation professionnelle, jeudi 8 décembre 2022. Dans un communiqué diffusé à l’issue de cette remise, les deux ministres ont salué la "démarche des partenaires sociaux et la qualité [de] travaux [qui] donnent du sens à notre démocratie sociale. S’ouvre à présent un cycle de concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour continuer d’adapter le système de formation professionnelle aux défis de demain et à toute étape de la vie des actifs et le rendre plus efficient, simple et régulé", ont-ils également indiqué. Des travaux auxquels participeront l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives. Aucun calendrier n’est pour le moment précisé.