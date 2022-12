La nouvelle aide unique à l’embauche d’alternants qui doit prendre le relais, au 1er janvier 2023, des aides exceptionnelles en vigueur depuis juillet 2020, inquiète les CFA. Réunie en congrès à La Rochelle (Charentes-Maritimes) les 7 et 8 décembre 2023, la Fnadir a adopté une motion pour alerter les pouvoirs publics sur d’éventuels effets négatifs à la fois pour les jeunes, pour les entreprises et pour les finances publiques. Les directeurs et directrices de CFA s’inquiètent également du périmètre de cette aide, pour laquelle tous les arbitrages ne seraient finalement pas encore rendus.