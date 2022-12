Une centaine d'organisations privées et publiques de toute la France ont participé, jeudi 8 décembre 2022, à Rempar22, "premier exercice de crise cyber de grande ampleur" mené par l'Anssi, le Club de la continuité d'activité et le Campus cyber. "C’est le plus grand exercice réalisé en France et en Europe", assure à cette occasion Michel Van Den Berghe, président du campus, niché dans une tour du quartier d’affaires de la Défense. Le bilan est attendu en février prochain.