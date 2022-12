Un webinaire, organisé par la Cdefi et l’Adiut le 6 décembre 2022 a présenté les résultats d’un groupe de travail sur l’évaluation des étudiants issus des BUT (bachelors universitaires de technologie) voulant rejoindre une école d’ingénieurs. Deux fiches d’évaluation ont été réalisées : l’une de "réorientation" pour les étudiants de BUT 2, l’autre de "poursuite d’études" pour ceux diplômés d’un BUT 3. "Nous donnons un outil méthodologique pour évaluer la capacité de l’élève à réussir", explique pour AEF info Emmanuel Perrin, au nom de la Cdefi.