L’Élysée veut reconduire Eric Lombard à la tête de la Caisse des Dépôts

Le président de la République envisage, sur proposition de la Première ministre, de reconduire Eric Lombard en qualité de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, annonce l’Élysée jeudi 8 décembre 2022. Au Journal officiel de ce jeudi matin, avait été publiée la nomination d’Eric Lombard comme DG par intérim de la CDC, bras financier de l’État, son mandat ayant pris fin mercredi 7 décembre. Il avait été nommé à ce poste le 8 décembre 2017. La présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, sur lequel les commissions des finances des deux chambres du Parlement devront se prononcer. Reste qu’Eric Lombard ne pourra effectuer la totalité de ce second mandat de 5 ans. Âgé de 64 ans, il devra partir en retraite à l’âge de 68 ans, en mai 2026.