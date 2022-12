Les classements sont-ils des boussoles stratégiques pour les établissements d’ESR ? La bonne information du public est-elle biaisée par des conflits d’intérêts, notamment du fait des activités de consultance de certains organismes de classement ? Voici certaines des questions soulevées lors d’un débat organisé par AEF info et le magazine Challenges, le 7 décembre 2022. Frédérique Vidal (ex-ministre de l’ESRI), Thierry Coulhon (HCERES), Estelle Iacona (Paris-Saclay), Julien Jacqmin (Neoma), et Jean Winand (ancien vice-recteur de l’université de Liège) ont ainsi analysé les "mérites et limites" des classements.