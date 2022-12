L’université de Bourgogne, Burgundy School of business, les campus dijonnais de Sciences Po Paris, de l’Eséo, de l’ESTP Paris et du Cesi, le CHU et le centre régional de lutte contre le cancer s’engagent dans la construction d’un EPE, annoncent-ils le 8 décembre 2022. L’esquisse de ce projet avait été présentée en novembre en CA par Vincent Thomas, président de l’université de Bourgogne (lire ici). Les huit partenaires souhaitent "porter une recherche et une formation de haut niveau", "intensifier l’internationalisation du site" et "accompagner le tissu socio-économique dans ses transitions".