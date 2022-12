Le projet de budget 2023 de la région Île-de-France, présenté jeudi 8 décembre 2022 et qui sera débattu en séance du 12 au 14, est marqué par l’inflation et la hausse des prix de l’énergie, dont le surcoût – estimé à 310 M€ – est compensé par 225 M€ d’économies. La transition écologique et l’adaptation au changement climatique sont dotées d’une enveloppe globale de 2,2 Md€, à raison de 2 Md€ alloués aux transports, 142 M€ à l’énergie et l’environnement et 110 M€ à l’aménagement durable.