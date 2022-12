La Dgesip, Anne-Sophie Barthez a chargé Armelle Motte, membre de la CCN-IUT (commission consultative nationale des IUT) au titre des personnalités qualifiées et enseignante à l’IUT du Havre, de piloter un nouveau groupe de travail sur le suivi de la réforme du BUT, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. 9 membres des CPN (commissions pédagogiques nationales) et autant de la CCN-IUT le composent. Le groupe fera des propositions sur 6 thèmes parmi lesquels les programmes, l’accueil des bacheliers technologiques et la réussite étudiante.