Le Syndicat des audioprothésistes, dans un nouveau communiqué publié ce jeudi 8 décembre 2022, fait le lien entre les enjeux de santé auditive et la question du maintien en emploi des seniors, dans un contexte plus global de réflexions autour d’un possible report des départs à la retraite. Rappelant aussi le lien entre prévention du déficit auditif et perte d’autonomie, le syndicat propose d’inclure le dépistage auditif dans le périmètre des nouvelles consultations de prévention actées dans le PLFSS 2023.