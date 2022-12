Pour faire face aux enjeux de mobilisation de la sécurité privée pendant les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, "nous voulons aller chercher plus de 100 000 demandeurs d’emploi" dans l’objectif de former 20 000 personnes, indique Hélène Moutel, directrice régionale adjointe chargée de la stratégie et du partenariat à Pôle emploi Île-de-France, dans une interview à AEF info. Pôle emploi va solliciter les demandeurs d’emploi inscrits dans des métiers "avec des compétences proches de ceux de la sécurité", comme l’accueil, la manutention et le nettoyage. Des actions seront menées avec le rectorat pour que 3 000 étudiants puissent bénéficier du CQP de 106 heures. "Les entreprises de sécurité privée ont besoin de main-d’œuvre, mais il faut que les personnes qu’on forme maintenant restent", souligne Hélène Moutel.