La Depp communique, le 8 décembre 2022, les effectifs d’élèves à la rentrée 2022 dans le public et le privé sous-contrat. Le premier degré compte 6,42 millions d’élèves, dans 48 220 écoles publiques et privées sous contrat, soit 58 700 élèves de moins (- 0,9 %) par rapport à la rentrée 2021. Le nombre d’élèves avait déjà diminué en 2021 par rapport à 2020. En 2022, seules les académies de Guyane, Mayotte et Nice voient leurs effectifs augmenter. 13,4 % des élèves sont scolarisés dans le privé sous-contrat, avec de fortes différences entre académies (exemple : 39 % à Rennes et 35 % à Nantes).