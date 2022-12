Inspé Normandie Caen : le parcours du nouveau directeur Paolo Bellingeri

Espé de Caen : Catherine Garncarzyk retenue par le conseil d’école pour prendre la direction

Catherine Garncarzyk, administratrice provisoire de l’ Espé de Caen depuis fin octobre 2016, vient d’être retenue au poste de directrice par le conseil d’école, annonce l’ Unicaen le 29 septembre 2017. Cette décision doit maintenant être soumise à l’avis et l’accord des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de l’Éducation nationale. Maître de conférences en Staps depuis 1996, Catherine Garncarzyk a été directrice de l’ UFR Staps de l’université de Caen de 2006 à 2016 et vice-présidente en charge de la vie étudiante de 2008 à 2014. Le poste de direction de l’Espé est vacant depuis qu’il a été mis fin, par décret du 13 juillet dernier (lire sur AEF info), aux fonctions de Stanislas Hommet. Celui-ci a également été suspendu de ses fonctions de vice-président délégué en charge de la communication de l’université le 24 octobre.