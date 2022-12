Voici une sélection de brèves sur la biodiversité, au troisième jour de la COP 15 :Une pétition soutenue par plus de 3,2 millions de signatures demande à protéger 50 % de la planète d’ici à 2030, et non seulement 30 %Pour faciliter l’accès aux financements du Fonds pour l’environnement mondial, la France insiste sur la nécessité de renforcer les capacités dans les pays en développementLe Royaume-Uni propose d’intégrer dans le futur cadre un objectif dédié à la stratégie "Une seule santé", en lien avec la pandémie de CovidLe WWF International dénonce la lenteur des négociations, à l’origine de "frustrations", etc.