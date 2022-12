Le budget prévisionnel de la région Île-de-France – qui sera débattu en conseil régional du 12 au 14 décembre 2022 – comprend une enveloppe de 78,45 M€ pour l’enseignement supérieur, en légère hausse par rapport à 2022 (77,36 M€). Sur ce total, 65,25 M€ (AP) sont dédiés à l’investissement et 13,02 M€ (AE) au fonctionnement. "La grande cause régionale 2023 sera la jeunesse", affirme Valérie Pécresse en conférence de presse, le 8 décembre 2022. "Nous avons décidé de sanctuariser et même d’augmenter ce budget, ce qui n’est pas le cas pour les autres secteurs", souligne son vice-président chargé des finances, Jean-Didier Berger.