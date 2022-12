À l’occasion du Simi, l’EPA Grand Paris aménagement a présenté, mercredi 7 décembre, les grandes lignes de son socle d’engagements et d’exigences pour "contribuer à l’émergence de territoires désirables, sobres, inclusifs, productifs et résilients". À l’aune du zéro carbone net et du zéro artificialisation nette, l’établissement entend faire appliquer, à partir de janvier 2023, par ses opérateurs partenaires un certain nombre de prescriptions en matière de cadre de vie, de biodiversité, d’économie circulaire, de décarbonation et de dynamique des territoires.