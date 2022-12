Entre les étudiants entrés à l’université en 2015 et ceux entrés en 2017, le taux de réussite en licence a augmenté de 3,8 points.C’est à l’université de Haute-Alsace que l’obtention du diplôme, après trois ou quatre ans d’études dans la même discipline, a le plus progressé, passant de 52,2 % à 63,4 % (soit +11,2 points). Les universités d’Évry (+10,1 points) et Bretagne-Sud (+9,1 points) affichent également des progressions notables. Un état des lieux qui porte sur des cohortes antérieures à la loi ORE de 2018, qui a mis l’accent sur l’accompagnement des nouveaux entrants.