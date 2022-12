Les forces de l’ordre sont intervenues le 7 décembre 2022 à l’université Bordeaux Montaigne, pour "protéger" les députés LFI-Nupes Louis Boyard et Carlos Martens Bilongo, menacés par "plusieurs dizaines d’individus", confirme Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, au lendemain des faits. Les deux députés donnaient une conférence dans l’université bordelaise. Lionel Larré, président de l’établissement, et France Universités condamnent ces "violences et tentatives d’intimidation à l’encontre d’élus de la République".