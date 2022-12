La ville et la métropole de Montpellier valident la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme, respectivement les vendredi 16 et mardi 6 décembre 2022. Elles veulent mettre les politiques de prévention de l’absentéisme, de qualité de vie au travail et d’amélioration des conditions de travail au centre de leur stratégie de gestion des ressources humaines. L’absentéisme "médical" atteint un taux moyen de 11 % en 2019, contre 7,8 % en moyenne dans les collectivités de plus de 350 agents (1) . Les deux collectivités emploient 8 000 agents.