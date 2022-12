Douze entreprises financées depuis 2014 par le Conseil européen de l’innovation et l’Instrument PME sont aujourd’hui des "licornes" valorisées à plus de 1 Md$. C’est ce que met en avant la Commission européenne qui a adopté le 7 décembre 2022 le programme de travail 2023 de l’EIC, doté d’un budget "plus ambitieux que jamais" - 1,6 Md€ - et publie le "rapport d’impact" du programme. Lors d’un point presse, la Commission souligne que la restructuration du fonds EIC à l’automne permet au programme de rattraper progressivement son retard dont elle compte venir à bout d’ici au printemps.